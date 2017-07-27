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В Молдову не пустили депутата Госдумы и группу артистов

Четверг, 27 июля 2017, 22:13

Депутату Госдумы РФ от Либерально-демократической партии Павлу Шперову, а также группе российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, запретили въезд в Молдову.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Молдове.

Как проинформировали в Пограничной полиции Молдовы, решение о запрете на въезд было принято в связи с тем, что граждане РФ не соответствовали требованиям для въезда в страну и не смогли аргументировать цель своего визита.

В состав группы входили российские артисты Дмитрий Дунаев, Лидия Музалева, Ирина Маслова, а также Герой Советского Союза Владимир Гасоян. Все они направлялись в Приднестровский регион для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре.

Вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин написал в социальных сетях, что он дал "поручение Посольству России в Кишиневе разобраться в ситуации".

Президент Молдовы Игорь Додон "категорически осудил необоснованные задержания граждан России в Кишинёвском аэропорту".

"Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв процесса восстановления молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться", - написал он на своей странице в Facebook.

Президент пообещал "разобраться в ситуации и наказать виновных".

Как известно, МИД Молдовы призвал власти РФ отказаться от односторонних мероприятий в связи с годовщиной введения миротворческих сил на Днестре.

Президент Молдовы Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что планирует участвовать в этих мероприятиях на территории Приднестровского региона, а также вручить российским и приднестровским военнослужащим государственные награды Молдовы.

Мероприятия запланированы на 29 июля в городе Бендеры (Приднестровский регион).

Ожидается, что в мероприятиях примут участие Дмитрий Рогозин, Игорь Додон и лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваРосcия
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