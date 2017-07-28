В Росії горить газопровід, полум'я досягає 50 метрів

В районі міста Івдель Свердловської області РФ стався вибух газопроводу.

Про стовп полум'я заввишки з 20-ти поверховий будинок повідомили користувачі соціальних мереж, пише місцеве видання tagilcity.ru.

У 21 кілометрі на північному сході від Івдель вибухнув газопровід "Игрим-Сєров-Нижній Тагіл". Користувачі соціальних мереж опублікували відео, на якому видно, що висота стовпа полум'я перевищує двадцятиповерховий будинок.

Повідомляється, що причиною вибуху стала розгерметизація газопроводу, порушень режиму газотранспортної системи при цьому не відбулося. На місці працюють аварійно-рятувальні команди.