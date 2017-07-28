Бій під Водяним забрав життя 1 бійця, ще 5 поранено в інших точках

За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України загинув один військовослужбовець та п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу 28 липня.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Водяного, 5 військовослужбовців дістали поранення", – сказав він

Зокрема, двоє бійців отримали поранення під час бойового зіткнення на Бахмутській трасі.

Крім того, "санітарні втрати" ЗСУ понесли у районі Зайцевого, Авдіївки та Кримського. В останньому випадку боєць підірвався на невідомому пристрої

За оперативними даними, втрати бойовиків за минулу добу – 7 убитих та 8 поранених, при чому 6-ро загинули та 3-є отримали поранення в результатів вибуху невстановленого походження, сказав Лисенко.

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