Вулицями Києва пройшлися віруючі УПЦ КП

У Києві пройшла хресна хода, організована Українською православною церквою Київського патріархату з нагоди Дня хрещення Київської Русі.

Про це інформує 28 липня "Радіо Свобода".

Віряни пройшли маршрутом від Володимирського собору до парку Володимирська гірка.

Очолював хресну ходу патріарх Філарет.

В голові хресної ходи УПЦ КП - патріарх Філарет



НАЖИВО►https://t.co/OVEjxmS13j pic.twitter.com/inY1NrXf2a — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 28, 2017

Вулицями столиці пройшлися також до 1000 учасників АТО. Люди молилися за тих, хто обороняє кордони нашої країни.

На ході УПЦКП йде колона військових капеланів та близько 1000 учасників #АТО. Багато людей - у вишиванках.



НАЖИВО►https://t.co/OVEjxmS13j pic.twitter.com/gUic1nwjGs — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 28, 2017

За даними "Українських новин", у ході взяли участь близько 7 тисяч вірян.

Учасників заходу супроводжували представники поліції, які стежили за дотриманням правопорядку. Акція відбулася мирно.

Напередодні свою ходу до Дня Хрещення Русі-України проводили віряни УПЦ Московського патріархату.