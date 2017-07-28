Вулицями Києва пройшлися віруючі УПЦ КП
У Києві пройшла хресна хода, організована Українською православною церквою Київського патріархату з нагоди Дня хрещення Київської Русі.
Про це інформує 28 липня "Радіо Свобода".
Віряни пройшли маршрутом від Володимирського собору до парку Володимирська гірка.
Очолював хресну ходу патріарх Філарет.
В голові хресної ходи УПЦ КП - патріарх Філарет— Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 28, 2017
НАЖИВО►https://t.co/OVEjxmS13j pic.twitter.com/inY1NrXf2a
Вулицями столиці пройшлися також до 1000 учасників АТО. Люди молилися за тих, хто обороняє кордони нашої країни.
На ході УПЦКП йде колона військових капеланів та близько 1000 учасників #АТО. Багато людей - у вишиванках.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 28, 2017
НАЖИВО►https://t.co/OVEjxmS13j pic.twitter.com/gUic1nwjGs
За даними "Українських новин", у ході взяли участь близько 7 тисяч вірян.
Учасників заходу супроводжували представники поліції, які стежили за дотриманням правопорядку. Акція відбулася мирно.
Напередодні свою ходу до Дня Хрещення Русі-України проводили віряни УПЦ Московського патріархату.
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