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На молебень у Києві зібралися 15 тисяч віруючих – поліція

Четвер, 27 липня 2017, 14:55

У Києві триває хресна хода прихожан православної церкви, присвячена річниці хрещення Київської Русі-України, правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку у центрі міста.

Про це інформує 27 липня прес-центр столичної поліції.

У парку Володимирська гірка пройшов урочистий молебень. За оцінками поліції в ньому взяли участь близько 15 000 вірян.

 
поліція
 
поліція

Потім прихожани рушили вулицею Грушевського ходою до Києво-печерської лаври.

 
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За порядком стежать фахівці профільних служб поліції, кінологи та вибухотехніки. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

 
поліція

Як повідомлялося, в четвер у центрі Києва обмежено рух та посилено заходи безпеки у зв’язку з заходами до річниці хрещення Київської Русі-України.

Українська правда

Теми: релігіяКиїв
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