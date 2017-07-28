П’ять країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Криму

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П'ятниця, 28 липня 2017, 17:11

П’ять країн приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження обмежувальних заходів, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС  з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні, пишет Європейська правда.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Грузія і Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

"Вони забезпечать відповідність їх національної політики рішенню Ради ЄС" - додала Могеріні.

За її словами, ЄС бере до уваги крок цих країн і вітає його.

Як повідомлялося, Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Теми: Крим
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