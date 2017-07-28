У деклараціях віце-прем’єрки, 2 нардепів і голови ВРП знайшли порушення

НАЗК виявило порушення в деклараціях за 2015 рік віце-прем'єр-міністрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, голови фракції "БПП" Олександра Третьякова, нардепа Батьківщини Олександра Абдулліна та голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.

Про це повідомили "Українські новини" з посиланням на джерело у Національному агентстві із запобігання корупції.

Климпуш-Цинцадзе не вказала відомості про всіх співвласників квартири площею 73 кв. м і житлового будинку площею 64,8 кв. м.

Також віце-прем’єрка задекларувала квартиру площею 78,01 кв. м, хочаїї площа 78,1 кв. м.

Крім того, вона вказала недостовірні відомості про тип права власності на автомобіль Toyota RAV4 (НАЗК установило, що автомобіль належить її чоловікові) і про ідентифікаційний номер автомобіля Mercedes-Benz GL350 SDI 4 Matic.

Так, як порушення є незначними, вона лише повинна подати декларацію за 2015 рік з достовірними даними.

Третьяков задекларував житловий будинок площею 586,1 кв. м у селищі Козин (Київська область), що належить його дружині, але не вказав право користування будинком ним і дітьми.

При цьому немає підстав для притягнення його до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Бенедисюк указав земельну ділянку площею 2 320 кв. м, право на яку він придбав у липні 2005 року. При цьому, згідно з Державним земельним кадастром, ця земділянка має площу 2 325 кв. м, а право власності було придбане в травні 2014 року.

Також він задекларував два автомобілі - Volkswagen Touareg 2008 року випуску й Toyota RAV4 2012 роки, однак не вказав власників транспортних засобів. За інформацією НАЗК, Volkswagen Touareg належить Бенедисюку, а Toyota RAV4 - його дружині.

Крім того, Бенедисюк задекларував 400,8 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи, джерелом якої є сам суб'єкт декларування. Водночас із цієї суми 207,3 він одержав у Вищому господарському суді й 193,6 тис. гривень - у Вищій раді правосуддя.

Та ж ситуація із дружиною - вона вказала 32,8 тис. гривень зарплати, джерелом якої сама і є.

У підсумку НАЗК вирішило, що Бенедисюк повинен подати декларацію з достовірними даними.

Абдулін не вказав вартість квартири площею 139,5 кв. м у Києві, що належить його дружині, й, окрім того, недостовірно вказав дату придбання квартири у власність.

Абдулін також не вніс відомості про вартість квартири на момент придбання - 259 249 гривень.

Відповідно до його пояснень, він не вказав цю інформацію, оскільки право на квартиру було придбано в 1994 році, і в наявних у нього документах вартість вказана в карбованцях (280 млн карбованців). Відтак підтвердити свідомий намір внесення недостовірних даних неможливо.

У підсумку НАЗК вирішило, що нардеп повинен подати декларацію за 2015 рік з достовірними даними.

Як повідомлялося, Національне агентство із запобігання корупції не виявило порушень в електронній декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за 2015 рік.

Як відомо, ще в лютому Нацагентство із запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабінету міністрів.





