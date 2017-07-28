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НАЗК не знайшло порушень в е-декларації Гройсмана за 2015 рік

П'ятниця, 28 липня 2017, 16:57

Національне агентство із запобігання корупції не виявило порушень в електронній декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за 2015 рік.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело у відомстві.

За його словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні НАЗК у п'ятницю. За результатами повної перевірки встановлено достовірність задекларованих відомостей.

"Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. Конфлікт інтересів і ознаки незаконного збагачення Гройсмана не встановлені", - йдеться в повідомленні.

Також Національне агентство із запобігання корупції не виявило порушень в електронних деклараціях за 2015 і 2016 роки міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

За даними інформагентства, у травні НАЗК виявило порушення в електронній декларації Гройсмана за 2015 рік. Зокрема, було з'ясовано, що прем'єр-міністр не задекларував 80 тис. гривень, отримані від Ради в якості засобів, передбачених на виконання депутатських повноважень.

Однак в червні агентство пояснило, що компенсації на депутатську діяльність не є доходом, який необхідно декларувати.

Як повідомлялося, ще в лютому Нацагентство із запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабінету міністрів.

Теми: деклараціїНАЗКГройсман
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