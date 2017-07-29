До вбивства 16-річного українця Чубенка на Донбасі причетні ще двоє бойовиків

До вбивства 16-річного українця Степана Чубенка у 2014 році на окупованому Донбасі причетні троє бойовиків, двоє з яких - в Росії, один - в анексованому Криму.

Як пише "Новая газета", до розстрілу неповнолітнього школяра у Донецьку причетні військовослужбовці підрозділу "Керч" Сухомлінов М.В. (позивний "Буба") і Москальов Ю.А. (позивний "Жора").

"В "ДНР" за особистою вказівкою глави самопроголошеної республіки (Олександра) Захарченко, злочин розслідували, вийшли на Погодіна (Вадим Погодін, позивний "Керч"), Москальова, Сухомлінова; Москальова навіть затримали і допитали. Усіх трьох звинуватили у вбивстві, скоєному групою осіб за мотивами ідеологічної ненависті, суд постановив помістити їх під варту. Але у квітні 2015-го прокуратура "ДНР" повідомила офіційним листом: "Фактичне місцезнаходження зазначених осіб не встановлено", - зазначає НГ.

Бойовики "ДНР", причетні до вбивства 16-річного українця Степана Чубенка - "Керч" (Погодін), "Буба" (Сухомлінов), Жора (Москальов).

Пізніше Москальова затримали в "ДНР".

"Він переконав суддів у тому, що особисто не стріляв. Обвинувачений відсидів недовгий термін і втік з Донбасу у Чувашію. У Чебоксарах Москальов був заарештований за "червоною карткою" Інтерполу - у міжнародний розшук всіх трьох убивць Степана подала Україна. Однак видача - за невідомих причин - не відбулася, і Жору випустили на волю", - пише видання.

Сухомлінов "загубився" в Росії незабаром після скоєння злочину, досі про нього нічого не відомо.

Суд у Торецьку над "заочниками" Погодіним, Москальовим і Сухомліновим 2 роки перебуває у неактивній фазі: "Засідання постійно скасовують: то суддя перебуває у дорадчій кімнаті по іншій справі, то прокурор не приїхав, то адвокати обвинувачених".

"Соратники "Керча" записали кілька відеозвернень, в яких заявили, що на Погодіна чекає суд за те, що він ополченець. Із закликом не видавати "Керча" виступив і колишній міністр оборони "ДНР" (один з лідерів бойовиків в 2014-му - ред.) Ігор Стрєлков (Гіркін). Підключилася і Держдума РФ: депутати Дмитро Бєлік і Сергій Шаргунов заявили, що зроблять все можливе, щоб "захисник Донбасу" не опинився в руках Києва", - пише НГ.

17 липня Олександр Бородай (екс-глава "ДНР", який втік до РФ), заявив: видача Погодіна Україні не відбудеться.

На запит депутата РФ Бєліка в МВС Росії повідомили, що в даний час Генеральною прокуратурою РФ проводиться екстрадиційна перевірка по справі Погодіна.

Як відомо 20 червня бойовика ОРДО Вадима Погодіна було затримано на 40 діб в анексованому Криму на запит України до Інтерполу.

У міжнародний розшук Погодіна за лінією Інтерполу українська сторона оголосила у липні 2015 року.

Погодін розшукується за поданням слідчого відділу Краматорського управління поліції за вбивство: йому інкримінують низку тяжких злочинів - тортури українських полонених і вбивство 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка.

Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін втік до Криму.