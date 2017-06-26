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Україна підтвердила затримання бойовика ОРДО в окупованому Криму

Понеділок, 26 червня 2017, 12:53

Національна поліція на Генпрокуратура підтвердили, що в окупованому Криму російські силовики затримали бойовика ОРДО Вадима Погодіна на запит України в Інтерпол.

У Генпрокуратурі "Українській правді" повідомили, що Погодін "21.06.17 затриманий по лінії Інтерполу в Криму. До нього за рішенням Ялтинського суду застосовано тимчасовий арешт. Розшукується за поданням слідчого відділу Краматорського управління поліції за вбивство".

На питання, чи подавала українська сторона якісь документи для передачі Погодіна, в ГПУ відповіли: "Поки немає рішення. Зараз вивчають це питання".

Водночас речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що у міжнародний розшук Погодіна по лінії Інтерполу українська сторона оголосила у липні 2015 року.

"Наразі ми отримали повідомлення про його затримання. Відповідно ми поінформували ініціатора такого розшуку - це Краматорський відділ поліції Нацполіції в Донецькій області, та Генеральну прокуратуру", - сказав Тракало.

Також він зазначив, що, оскільки Погодіна затримали на окупованій території, питання співпраці з російськими силовиками має вирішувати Генпрокуратура.

 

Про затримання Погодіна на території окупованого Криму вперше повідомив бойовик Іван Сємьонов у своєму Facebook, виклавши фото документів затримання.

Погодіна затримали 20 червня у Ялті. За словами Сємьонова, зараз Погодін перебуває в ізоляторі тимчасового затримання у Сімферополі.

"Він затриманий на 40 діб. Протягом яких буде проводиться обмін матеріалами кримінальної справи між РФ і Україною для його екстрадиції в Україну", - написав Сємьонов.

Погодіна в Україні звинувачують у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 115  (умисне вбивство групою осіб) та ч.3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, або таке, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За інформацією видання Informnapalm, Погодіну інкримінують низку важких злочинів: катування українських полонених і вбивство 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка.

Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін втік до Криму.

 
 

Олег Твердь, для УП, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасКримАТОГенпрокуратураІнтерпол
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