Комітет Ради не дав згоди на притягнення до відповідальності Дейдея

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Понеділок, 3 липня 2017, 15:10

Регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Таке рішення оголосив на засіданні в.о. голови комітету Павло Пінзеник після того, як більшість його членів проголосувала проти.

Він пояснив, що комітет визнав подання Генеральної прокуратури необґрунтованим.

"Комітет вважає, що подання на Дейдея Євгена Сергійовича є недостатньо обґрунтованим та невмотивованим. Докази базуються на припущеннях", - зачитав Пинзеник висновок органу.

Тепер цей висновок буде направлений до Верховної Ради.

Після засідання генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Пинзеника із риторичним питанням: "Тобі не соромно?"

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Рада недоторканність
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