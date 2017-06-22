Подання на Дейдея: майно, що учетверо перевищує доходи, записав на дружину

ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Як повідомили джерела Української правди у ВР, у поданні, яке було внесено генпрокурором Юрієм Луценком, Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Для приховування фактів вчинення незаконного збагачення та уникнення відповідальності Дейдей здійснив держреєстрацію права власності на нерухоме та рухоме майно на ім’я своєї дружини - Інги Дейдей, з якою уклав шлюб 10 жовтня 2010 року.

"Документально офіційно підтверджений загальний сукупний дохід подружжя за період з 14 вересня 2007 року (дата першого прийняття на роботу І.Дейдей) до 31 грудня 2016 року склав 1 440 705,84 грн", - зазначено у поданні. При цьому у своїй декларації Дейдей вказав, що за період з 1 червня 2009 до 31 грудня 2016 р. він отримав сукупний дохід у сумі 241 883,30 грн., з них зарплату у сумі 241 703,30 грн.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя.

"Дейдей у невстановлений досудовим слідством спосіб отримав грошові кошти в сумі щонайменше 6 106 003,89 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Згодом вищевказані грошові кошти Дейдей передав своїй дружині, з метою придбання рухомого та нерухомого майна. У подальшому Дейдей набув у спільну власність автомобіль марки Audi Q7 вартістю 1 574 818,67 грн., автомобіль марки Audi Q7 вартістю 1 664 879,22 грн., а також квартиру у Києві загальною площею 165,3 кв.м", - йдетьс у документі.

За твердженням ГПУ, вина Дейдея підтверджується платіжними документами про оплату квартири у Києві дружиною Дейдея, договором купівлі-продажу квартири у Києві, довідками-рахунками про придбання та документами про реєстрацію права власності на автомобілі Audi Q7, придбаних у спільну сумісну власність, протоколами допитів фізичних осіб, причетних до набуття у спільну сумісну власність Дейдеїв квартири у Києві та автомобілів Audi Q7, а також протоколами проведення негласних слідчих дій.

Як відомо, 19 травня 2017 року генпрокурор повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні.

Дейдей заперечив звинувачення в незаконному збагаченні та заявив, що готовий відстоювати свою невинність.

23 травня Луценко повернув до САП два подання на нардепів А.Лозового та Є.Дейдея.

Загалом генпрокурор вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вже спрямував їх до регламентного комітету Верховної Ради.

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП готова розкрити таємницю слідства і надати необхідні матеріали парламенту для ухвалення рішення про позбавлення недоторканності 5 нардепів за підозрою у причетності до корупційних діянь.

Українська правда