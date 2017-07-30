АТО: за добу 1 військовий загинув, 9 поранено

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Неділя, 30 липня 2017, 13:13

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю.

"Основні втрати, а саме 1 загиблий та 8 поранених, сили АТО понесли в Красногорівці під час мінометного обстрілу. Ще одного військового було поранено під час обстрілу наших позицій в районі Широкиного", - уточнив він.

Лисенко також зазначив, що, за оперативною інформацією, минулої доби 2 бойовика загинули, не в результаті бойових дій, ще 4 отримали поранення безпосередньо внаслідок бойових дій на лінії розмежування.

На Луганському напрямку в суботу зафіксовано 3 випадки порушення перемир'я. Обстріли були з легкого озброєння, нетривалі та носили провокаційний характер.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів. Зокрема, в Авдіївці використовувалося важке озброєння.

На Маріупольському напрямку бойовики тричі обстріляли сили АТО.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще 7 отримали поранення.

Українська правда

Теми: АТО
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