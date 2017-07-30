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Доба в АТО: 14 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, ще сім поранено

Неділя, 30 липня 2017, 07:53

Минулої доби з 18 години і до опівночі російсько-терористичні угруповання активізували обстріли українських позицій. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку з гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки бандити тричі били по опорних пунктах сил АТО в районі Авдіївки та Кам’янки. Також противник застосовував гранатомети і стрілецьку зброю неподалік селища Піски та шахти Бутівка.

"На кожен обстріл з боку бандформувань наші бійці відкривали щільний вогонь у відповідь, жорстко примушуючи злочинців дотримуватись режиму тиші", - повідомили у штабі. 

На Луганському напрямку злочинці з великокаліберних кулеметів вели вогонь по укріпленнях ЗСУ у районі Станиці Луганської. А близько опівночі ворожа БМП працювала по Новозванівці. 

На Маріупольському напрямку майже упродовж години з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські опорні пункти в Богданівці. 

Теми: АТОбойові діїДонбас
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