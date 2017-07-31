Арабські країни згодні на діалог Катаром

Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ і Єгипет згодні на діалог з Катаром, якщо Доха перестане надавати підтримку тероризму.

Про це 30 липня заявив глава МЗС Бахрейну Халед бен Ахмед Аль Халіфа під час прес-конференції за результатами чотиристоронньої зустрічі глав МЗС в Манамі, передає DW.

"Чотири країни висловлюють готовність до діалогу з Катаром за умови, що він проявить щире бажання припинити підтримку і фінансування тероризму та екстремізму, відмовитися від втручання у внутрішні справи інших країн, і відповісти на 13 вимог, спрямованих на зміцнення зусиль в боротьбі з тероризмом", - заявив він.

Хакерська атака на державне ЗМІ Катару Qatar News Agency сталася 24 травня. Тоді хакери розмістили фейкову заяву еміра країни Таміма аль-Тані про намір відкликати посла з Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту і Єгипту через "напруги в стосунках Дохи з адміністрацією Трампа". У ще одному фальсифікованому медіа-матеріалі емір нібито схвально відгукнувся про Іран та Ізраїль, а ХАМАС назвав законним представником палестинського народу.

Катар спростував достовірність цих матеріалів і вибачився.

Після цього Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні та економічні зв'язки з Катаром. Вони також висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Зокрема від Катару вимагають розірвати дипломатичні зв'язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території і закрити телеканал "Аль-Джазіра"

Катар заявляв, що не виконуватиме ультиматум арабських країн.

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