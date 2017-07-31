Гройсман: Жуляни і Бориспіль могли б півроку приймати Ryanair

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Понеділок, 31 липня 2017, 15:12

Найбільший європейський перевізник Ryanair може тимчасово здійснювати рейси з аеропортів "Бориспіль" або "Київ", поки в Гостомелі буде будуватися новий термінал.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтер'вю виданню "Деловая столица".

"Зараз ми знайшли вихід із ситуації, я теж хочу, щоб українці літали лоукостерами. Поки буде будуватися термінал в "Гостомелі", "Бориспіль" або "Жуляни" на тимчасових умовах можуть надати Ryanair свої послуги", - сказав він.

"Гостомель" має чітке завдання - створити термінал, щоб в межах півроку бути готовим приймати лоукостер. При цьому не треба забувати про регіональні аеропорти. Лоукостери повинні літати і зі Львова, і з Харкова, і з Херсона. Це дуже важливо", - додав Гройсман.

Детальніше про Ryanair в Україні читайте у статті Війна за монополію: чи зможе МАУ зупинити Ryanair

Теми: авіа Гройсман
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