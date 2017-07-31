Захист Януковича вимагає від АП угоду Януковича і тодішньої опозиції

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Понеділок, 31 липня 2017, 15:23

Захист екс-президента Віктора Януковича заявляє, що не може отримати від Адміністрації президента угоду з тодішньою опозицією від 21 лютого 2014 року.

Про це "Українсьій правді" повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

За його словами, адвокатське об'єднання Aver Lex звернулося до АП з проханням надати копію цієї угоди, а також стенограму переговорів.

Ця інформація, за словами Сердюка, необхідна агентству в рамках "справи про державний переворот", яка, за словами Захисту, була занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Це угода - один із найважливіших доказів у всіх справах Віктора Януковича, і ми не виключаємо, що оригінал документа був навмисне знищений особами, не зацікавленими в розкритті суті подій 2014 року", - повідомив Сердюк.

"Ми отримали нещодавно відповідь з Адміністрації президента про те, що в них немає жодної інформації про обставини підписання угоди про 21 лютого", - зазначив він.

Йдеться про угоду, яка була підписана за підсумками переговорів, в яких взяли участь Янукович, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штанмайер, керівник департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорськи.

 

У агенції ігнорують те, що угода не підписана представником Росії омбудсменом Володимиром Лукіним, попри те, що Янукович переховується в РФ.

"Сторонами угоди є Янукович і представники опозиції", - наполягає Сердюк.

На питання, в якості кого виступає Сердюк, адже Янукович відмовився від його як свого адвоката в суді, Сердюк сказав:

"Ми продовжуємо здійснювати захист Янукович по всіх кримінальних провадженнях, в тому числі і про державну зраду, яке зараз перебуває в ГПУ, проте, в зв'язку з тим, що суд відмовив забезпечити участь клієнта в засіданні, немає кого в цьому судді захищати Янукович нас відкликав", - сказав він.

"А по інших справах і матеріалах наше адвокатське  об'єднання здійснює захист інтересів Януковича", - додав він.

Оксана Коваленко, УП

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