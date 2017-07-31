Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захист Януковича вимагає від АП угоду Януковича і тодішньої опозиції

Понеділок, 31 липня 2017, 15:23

Захист екс-президента Віктора Януковича заявляє, що не може отримати від Адміністрації президента угоду з тодішньою опозицією від 21 лютого 2014 року.

Про це "Українсьій правді" повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

За його словами, адвокатське об'єднання Aver Lex звернулося до АП з проханням надати копію цієї угоди, а також стенограму переговорів.

Ця інформація, за словами Сердюка, необхідна агентству в рамках "справи про державний переворот", яка, за словами Захисту, була занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Це угода - один із найважливіших доказів у всіх справах Віктора Януковича, і ми не виключаємо, що оригінал документа був навмисне знищений особами, не зацікавленими в розкритті суті подій 2014 року", - повідомив Сердюк.

"Ми отримали нещодавно відповідь з Адміністрації президента про те, що в них немає жодної інформації про обставини підписання угоди про 21 лютого", - зазначив він.

Йдеться про угоду, яка була підписана за підсумками переговорів, в яких взяли участь Янукович, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штанмайер, керівник департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорськи.

 

У агенції ігнорують те, що угода не підписана представником Росії омбудсменом Володимиром Лукіним, попри те, що Янукович переховується в РФ.

"Сторонами угоди є Янукович і представники опозиції", - наполягає Сердюк.

На питання, в якості кого виступає Сердюк, адже Янукович відмовився від його як свого адвоката в суді, Сердюк сказав:

"Ми продовжуємо здійснювати захист Янукович по всіх кримінальних провадженнях, в тому числі і про державну зраду, яке зараз перебуває в ГПУ, проте, в зв'язку з тим, що суд відмовив забезпечити участь клієнта в засіданні, немає кого в цьому судді захищати Янукович нас відкликав", - сказав він.

"А по інших справах і матеріалах наше адвокатське  об'єднання здійснює захист інтересів Януковича", - додав він.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: