Росіянина з фальшивим українським паспортом затримали в Іспанії

В іспанській провінції Аліканте затримали підозрюваного в шахрайстві громадянина Росії, який використовував фальшиві українські документи.



Про це повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, інформуючи про затримання 10 осіб із різних країн, які переховувалися від міжнародного розшуку в різних містах Іспанії.



42-річну людину з ініціалами Л. П. влада Російської Федерації розшукувала з 2011 року за злочини проти державного бюджету.



При цьому особа легально проживала в Іспанії за підробленими документами як український громадянин.



Олена Рощенко, УП