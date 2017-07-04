Росіянина з фальшивим українським паспортом затримали в Іспанії

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Вівторок, 4 липня 2017, 09:46

В іспанській провінції Аліканте затримали підозрюваного в шахрайстві громадянина Росії, який використовував фальшиві українські документи.

Про це повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, інформуючи про затримання 10 осіб із різних країн, які переховувалися від міжнародного розшуку в різних містах Іспанії.

42-річну людину з ініціалами Л. П. влада Російської Федерації розшукувала з 2011 року за злочини проти державного бюджету.

При цьому особа легально проживала в Іспанії за підробленими документами як український громадянин.

Олена Рощенко, УП

Теми: Іспанія Росія кримінал Інтерпол
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