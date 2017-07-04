У Києві відсторонили ще 2 суддів за арешти активістів Євромайдану

341 перегляд
Вівторок, 4 липня 2017, 11:58

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посад 2 суддів Дніпровського районного суду Києва за арешти активістів Євромайдану.

Про це повідомляє 4 липня прес-служба ради.

"Суддя Дніпровського районного суду міста Києва Дзюба Олександр Анатолійович та суддя Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослава Вячеславівна тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсторонення суддів від здійснення правосуддя діятиме до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Раніше Генеральна прокуратура звинуватила вказаних суддів у тому, що вони в лютому 2014 року, під час піку народних антиурядових протестів у Києві, до затриманих міліцією і доставлених до Дніпровського районного суду учасників протестів застосовували безальтернативну запобіжний захід - утримання під вартою на два місяці.

При цьому судді відмовили групі народних депутатів, які просили суд відпустити затриманих учасників протесту під їх особисті гарантії.

Українська правда

Теми: суд Євромайдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд повторно заарештував фігуранта "справи Онищенка" 3 липня 2017, 20:57
Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу 3 липня 2017, 16:34
Як українські суди навчилися виправдовувати корупціонерів 3 липня 2017, 12:00
powered by lun.ua
Головні новини
ГПУ відкрила справи за доведення Приватбанку до банкрутства - Шлапак
Довгий хоче, щоб з нього зняли недоторканність
ГПУ просить суд про заочне розслідування щодо Курченка
Садовий іде на допит у Генпрокуратуру
Усі новини
Фестивальна історія

Atlas Weekend в Instagram

Афіша на 30 червня – 2 липня

Atlas Weekend, пікнік в садку, Маркес на літфаці ...