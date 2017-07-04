У Києві відсторонили ще 2 суддів за арешти активістів Євромайдану

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посад 2 суддів Дніпровського районного суду Києва за арешти активістів Євромайдану.



Про це повідомляє 4 липня прес-служба ради.

"Суддя Дніпровського районного суду міста Києва Дзюба Олександр Анатолійович та суддя Дніпровського районного суду міста Києва Марченко Мирослава Вячеславівна тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсторонення суддів від здійснення правосуддя діятиме до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Раніше Генеральна прокуратура звинуватила вказаних суддів у тому, що вони в лютому 2014 року, під час піку народних антиурядових протестів у Києві, до затриманих міліцією і доставлених до Дніпровського районного суду учасників протестів застосовували безальтернативну запобіжний захід - утримання під вартою на два місяці.

При цьому судді відмовили групі народних депутатів, які просили суд відпустити затриманих учасників протесту під їх особисті гарантії.

Українська правда