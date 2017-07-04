У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 загиблих, 3 поранених

3 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, ще троє отримали поранення.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На жаль, минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожих обстрілів. Це сталося на Світлодарській дузі а також в районі населеного пункту Майорське", – сказав полковник.

"Окрім того ще троє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення", – додав він.

Валентина Романенко, УП