У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 загиблих, 3 поранених

159 переглядів
Вівторок, 4 липня 2017, 12:49

3 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, ще троє отримали поранення.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

"На жаль, минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожих обстрілів. Це сталося на Світлодарській дузі а також в районі населеного пункту Майорське", – сказав полковник.

"Окрім того ще троє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення", – додав він.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: бойовики застосували "Град", двоє бійців ЗСУ загинули 4 липня 2017, 07:20
День в АТО: 7 обстрілів, 1 військовий загинув, 1 поранено 3 липня 2017, 19:29
На Донбасі затримали "отамана" бойовиків 3 липня 2017, 18:58
powered by lun.ua
Головні новини
У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 загиблих, 3 поранених
Кабмін збирається спростити процес приватизації
Шлапак не готовий йти на НБУ
ГПУ відкрила справи за доведення Приватбанку до банкрутства - Шлапак
Усі новини
Держкіно

Анна Ярославна, Блохін, Ульяненко: Про кого зніматимуть фільми державним коштом

Відео

Бабусі-баскетболістки: "Допоки в змозі – гратиму"