Доба в АТО: бойовики застосували "Град", двоє бійців ЗСУ загинули

Впродовж минулої доби бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України. Внаслідок обстрілів двоє українських воїнів загинули, ще троє зазнали вогнепальних поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Інтенсивність ворожого артилерійського вогню вздовж усієї лінії бойового зіткнення 3 липня відносно знизилась, однак такі обстріли остаточно не припинились. Приховуючи свої злочини, противник продовжує більш активно вдаватись до збройних провокацій за темної пори доби.

Приморський напрямок. Вісім разів проросійські незаконні збройні формування застосовували зброю на цій частині фронту.

Зокрема, ввечері окупанти з 82-мм мінометів обстріляли оборонні укріплення ЗСУ поблизу Водяного. Дещо згодом загарбники застосовували там ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Широкиного окупанти били з озброєння БМП. А біля Новотроїцького, Гнутового, Лебединського та Павлополя, противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

У штабі АТО також уточнили, що артилерійський обстріл позицій сил АТО, який відбувся зранку 3 липня в районі Гнутового, було здійснено не лише із систем ствольної артилерії, а й з переносних реактивних пускових установок "Град - П" ("Партизан").

Донецький напрямок. Всього, впродовж минулої доби на цьому напрямку зафіксовано 7 ворожих обстрілів.

Після активізації снайперських груп противника на Світлодарській дузі бойовики ввечері порушували перемир'я у південному передмісті Авдіївки, поблизу Опитного та в районі Майорська. Використовували бандформування виключно піхотне озброєння, зокрема гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Луганський напрямок. Тут також зафіксовано 7 ворожих обстрілів.

Артилерійського озброєння на цій частині лінії зіткнення противник не використовував. Натомість, знову під вогонь окупантів з гранатометів та стрілецької зброї минулої доби потрапили опорні пункти українських захисників неподалік Новозванівки, Станиці Луганської, Донця, Жовтого та Валуйського. Окрім того, ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" ворожий снайпер.

У штабі АТО зазначають, що в окремих випадках, враховуючи загрозливе становище для свого життя та здоров'я, українські військовослужбовці були змушені відкривати вогонь у відповідь з метою ураження вогневих засобів противника.