Садового допитали як свідка – генпрокурор

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Вівторок, 4 липня 2017, 13:56

Міського голову Львова Андрія Садового допитали у Генеральній прокуратурі як свідка у справі про земельну аферу.

Про це сказав генеральний прокурор у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів.

"Садовий був викликаний у якості свідка у справі незаконного відчуження землі у львівської громади. Найближчим часом слідство планує вийти на підозри. Якщо ці підозри будуть стосуватися службових осіб, то слідство буде передано до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру та до Національного антикорупційного бюро", – сказав Луценко.

Про те, що мера Львова викликали до Генеральної прокуратури на допит стало відомо 4 липня.

Садовий зазначав, що мова йтиме про справу щодо індустріального парку у Львові.

Валентина Романенко, УП

Теми: Садовий Генпрокуратура
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