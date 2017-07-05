Луценко про подання на Лозового: Нас чекає третя серія

258 переглядів
Середа, 5 липня 2017, 10:06

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що ймовірне зняття недоторканності з депутатів коаліції зробить її тільки сильнішою.

Про це він заявив перед засіданням регламентного комітету у середу.

"Я думаю, що очищення коаліції від кількох нечесних депутатів зробить її тільки сильнішою", – заявив генпрокурор.

"Проста арифметика не працює. Арифметична більшість, якщо їй не довіряє суспільство, працювати не може. Навпаки, якщо більшість стане меншою на кількох нечесних депутатів, то це зробить її тільки сильнішою", – додав Луценко.

На запитання, чого він очікує від розгляду подання на депутата Андрія Лозового, генпрокурор відповів жартом.

"Що очікую? Ну, це у нас третя серія", – сказав він.

У той же час Луценко вчергове заявив, що у справі Лозового немає жодної політичної складової.

"Тут немає політики. Є уже прецедент депутата Бобова, який проходив по такій самій статті. Він сплатив недоплачені податки і справу закрито", – нагадав Луценко.

Роман Романюк, УП

Теми: недоторканність Верховна Рада Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мосійчук каже, що Лозовой отримав спадок 5 липня 2017, 09:52
НАБУ та САП показали докази винуватості Дейдея 4 липня 2017, 20:19
Добкін впевнений, що з нього знімуть недоторканність 4 липня 2017, 17:05
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 5 липня. Терористи залишили Слов'янськ, а ВР дала дозвіл на арешт Онищенка
Доба в АТО: 15 обстрілів, серед військових ЗСУ втрат немає
Кіберполіція припинила другий етап кібератаки Petya, в компанії M.E.Doc пройшов обшук
НАБУ та САП показали докази винуватості Дейдея
Усі новини
Історія

Наймолодший бойовий офіцер-українець Першої світової. Поручник Осип Яримович

Книга

"Дорога святого Якова": Уривок із нової книги Дзвінки Матіяш