Оголошено конкурс на нового члена НАЗК замість Рябошапки

68 переглядів
Середа, 5 липня 2017, 14:15

Кабінет міністрів оголосив конкурс з обрання нового члена Нацагентства з питань запобігання корупції замість Руслана Рябошапки.

Про це йдеться в розпорядження уряду №437-р від 4 липня.

"У зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції провести конкурс з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції", - написано в документі.

Кабмін призначив відповідальною за проведення відбору першого заступника міністра юстиції Наталію Севостьянову.

Згідно з розпорядженням, кандидати на посаду члена НАЗК повинні відповідати таким вимогам: бути громадянами України; досягти 35-річного віку; мати вищу освіту; володіти державною мовою; бути здатними за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки члена агентства.

На засіданні конкурсної комісії Севостьянова заявила, що на цю посаду вже є 14 претендентів, які пройшли спеціальну перевірку.

"Фактично ми маємо 14 фіналістів, кандидатів, які пройшли спеціальну перевірку, 5 з яких надали необхідні пояснення в секретаріат Кабміну й, у принципі, ми готові дивитися всіх", - цитують її "Українські новини".

Чиновниця додала, що на співбесіду в середу, 5 липня, були запрошені 8 кандидатів.

Як відомо, 9 червня член НАЗК Руслан Рябошапка подав у відставку.

Пізніше з'явилась інформація, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Рябошапки.

Теми: НАЗК Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Корчак за неповні 6 місяців заробила 500 тис гривень 5 липня 2017, 02:16
НАЗК зацікавилось ще 27 деклараціями посадовців 30 червня 2017, 16:20
НАЗК детально перевірить 20 декларацій, зокрема Бобровника і трьох нардепів 30 червня 2017, 11:40
powered by lun.ua
Головні новини
РФ хоче повернути "шпигунські маєтки", конфісковані в США за часів Обами
"Без підозрюваних і чітких версій": ЗМІ показали фільм про Шеремета
Суд відібрав у сина Пшонки мисливські угіддя на Київщині
Міжнародні туркомпанії навчились обходити санкції щодо Криму
Усі новини
Книга

"Дорога святого Якова": Уривок із нової книги Дзвінки Матіяш

Уроки Ізраїлю

Як треба ставитися до малого бізнесу