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Кабмін прийняв відставку члена НАЗК Рябошапки – ЗМІ

Середа, 14 червня 2017, 16:50

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження члена Національного агентства щодо запобігання корупції Руслана Рябошапки.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в НАЗК.

За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Таким чином, Кабмін задовольнив заяву Рябошапки про відставку.

За інформацією агентства, сам Рябошапка в даний момент знаходиться у відпустці.

Як відомо, 9 червня Рябошапка заявив про рішення подати у відставку.

Як відомо, раніше в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку за те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня минав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Як повідомлялося, НАЗК також ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.

Теми: НАЗККабінет міністрів
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