У зоні АТО підірвалася на міні машина саперів – штаб

238 переглядів
Четвер, 6 липня 2017, 13:00

5 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових отримали поранення.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, двоє військовослужбовців сил АТО дістали поранення і травмування. Цей інцидент стався на маріупольському напрямку внаслідок підриву машини розмінування з екіпажем на міні", – сказав полковник.

Мотузяник зазначив, що стан поранених військовослужбовців наразі задовільний.

Раніше повідомлялося, що в штабі бачать тенденцію до стабілізації ситуації в зоні АТО.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Неподалік полігону бойовиків у Луганську поранений 11-річний хлопець 6 липня 2017, 10:48
У штабі побачили тенденцію до стабілізації ситуації в зоні АТО 6 липня 2017, 07:06
Айвазовська: Переговірники ТКГ - заручники ультиматумів ОРДЛО та Росії 5 липня 2017, 21:46
powered by lun.ua
Головні новини
У зоні АТО підірвалася на міні машина саперів – штаб
Глава МЗС Британії: реформи в Україні дещо нерішучі, та є сподівання на успіх
Януковичу призначили безкоштовного адвоката
Янукович просить ГПУ порушити справу про "держпереворот"
Усі новини
Турбота

Син розчулив батька, дякуючи за догляд за важкохворою мамою

Культовий серіал

Дослідник підрахував, хто з "Друзів" більший кавоман