У зоні АТО підірвалася на міні машина саперів – штаб

5 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових отримали поранення.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, двоє військовослужбовців сил АТО дістали поранення і травмування. Цей інцидент стався на маріупольському напрямку внаслідок підриву машини розмінування з екіпажем на міні", – сказав полковник.

Мотузяник зазначив, що стан поранених військовослужбовців наразі задовільний.

Раніше повідомлялося, що в штабі бачать тенденцію до стабілізації ситуації в зоні АТО.

Валентина Романенко, УП