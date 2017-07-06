Марківу в Італії змінили державного адвоката на платного

Затриманому в Італії українському військовому Віталію Марківу змінено адвоката.

Це підтвердив "Українській правді" начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За його словами, новий адвокат наразі ознайомлюється з матеріалами справи.

Кирилич додав, що заміна адвоката або залучення додаткового захисника є правом рідних затриманого.

За інформацією джерел "Української правди", нового платного адвоката Марківа звати Рафаелле Делла Валле, раніше його захищав державний адвокат Боцці.

Як повідомлялося, 4 липня батальйон імені генерала Кульчицького на своїй сторінці у Facebook повідомив, що суд по Марківу перенесено на 5 липня у зв'язку з вивченням матеріалів справи новим італійським адвокатом.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Українська правда