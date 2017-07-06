НАБУ оприлюднило відео щодо хабарів Полякову і Рознеблату

На регламентному комітеті Верховної Ради, де розглядають подання Генпрокуратури щодо нардепа Максима Полякова у так званій "бурштиновій схемі", оприлюднили частину оперативного відео.

Національне антикорупційне бюро також виклало відео у мережу.

Розшифровку показаного на засіданні комітету відео здійснив проект "Схеми".

Так, згідно із одним відеозаписом, 17 листопада 2016 року відбулася зустріч агента "Катерини" з помічником Полякова Тетяною Любонько, під час якої остання розповіла про механізм погодження законодавчих ініціатив та повідомила, що умовою сприяння у просуванні законопроектів "Катерини" є передача 15 тисяч доларів США, які будуть розподілені між Поляковим, народним депутатом Розенблатом та керівником "Держгеонадр" Бояркіним.



Зустріч Любонько з "Катериною", 17 листопада 2016 року:



Катерина: Гаразд. Ще питання. Танюшо, скажи мені, будь ласка, як ми взагалі… Що сказав шеф щодо цього питання?

Любонько: Що він його закриє. Підпише він і Розенблат.

Катерина: А потім, далі як?

Любонько: А потім зареєструють ці правки, тобі Руденко дасть посилання, що ці правки зареєстровані, і потім Розенблат буде вже спільно ці правки просувати по своїх всіх законах. Зрозумій, Катю, якщо ми обійдемо Розенблата і просто зареєструємо від Полякова, – це мертва справа. Є закон, є розробник закону, в його інтересах, щоб цей закон…. Тим паче, він пройшов перше читання. В його інтересах, щоб його ухвалили в цілому. Він просто все це додасть до свого. Ну, це вихід, це єдиний вихід з того всього, що ми з ним проговорювали, продумували… Тому що я могла б ось зараз, мені не важко підписати і віднести в "Депконтроль", вони б тобі відзвітувались, що вони зробили свою роботу.

Катерина: Ну, ось дивись. Я просто хочу дізнатися, як би, систему… Я взагалі цього не розумію, в цілому. Ось вони є, так? Наступний крок який? Вони їх реєструють де?

Любонько: У Верховній Раді.

Катерина: У Верховній Раді, так? А вони там повинні проходити якісь комітети, ось..?

Любонько: Вони потім, коли зареєструються, буде призначений, ну, повторний комітет, адже комітет вже строки пройшли…

Катерина: Так.

Любонько: Вони ж ось це, готували листа від ГО-шок (громадських організацій – ред.) про те, що це, типу, життєво необхідно для бізнесу, для країни в цілому. Вони повинні наступний крок зробити в комітет. Тобто комітет повинен цим правкам дати висновок

Катерина: Про те, що вони ок?

Любонько: Так. І далі вони будуть включені в закон і будуть разом з законом виноситися…

Катерина: А хто нам прогарантує, що Комітет скаже…?

Любонько: Розенблат.

Катерина: Розенблат. Так?

Любонько: Звичайно.

Катерина: А в чому його інтерес?

Любонько: В чому його інтерес? Про це ми зараз і поговоримо.

Катерина: Добре.

Любонько: Ось. Це вихід з того, що було. Дивись, що вони озвучили мені вчора. Говорила з помічником до тебе, а мій шеф з ним вчора зустрічався. Вони мені озвучила ось так: п’ять – це аванс йому, тобто Розенблату…

Катерина: Розенблату…

Любонько: П’ять – це мій шеф (Поляков – ред.), і п’ять – це Бояркін. Всі ці три людини будуть між собою зараз співпрацювати. Будуть правки – буде "Геокадастр". Все. Ну… Екологічний комітет – він підпорядковується Розенблату…



Відповідно до відео, увечері того ж дня 17 листопада під час організованої Любонько зустрічі "Катерини" з Поляковим, останній підтвердив свою готовність скористатися правом законодавчої ініціативи в інтересах "Катерини" та підкреслив необхідність участі в цьому Розенблата.



Зустріч Полякова, Любонько та Катерини, 17 листопада 2016 року:

Поляков М.: Дивіться, поки… Ну те, що я з Розенблатом беремося, і ми можемо вставити то, що він вставить, потім правки, коли відкличе…. Ну, це ти, Таню, поговориш з його помічницею, як він це зробить, ось… В будь-якому разі, щоб Ви розуміли: будь-хто, хто зареєструє (і це буде не Розенблат) – це все взагалі викинуті гроші.. Ніякої перспективи не буде, ну просто… Це можна взяти, але… це ось..

Любонько: Я це Каті казала…

Поляков: Це як мінімум там, нечесно. Ну, якщо Вам кудись треба викинути, – можна, звичайно (сміються). Це, якщо у вас є таке завдання – якомога більше витратити – це добре. Ось, вітається. Але, за великим рахунком, головний співавтор і всю цю аферу розробив Розенблат. Тобто, відповідно, якби він ходив до інших, він сьогодні монополіст в цьому, тому що він головний співавтор. Так, там є й інші співавтори (можуть внести), але він - головний лобіст цієї ідеї. Зрозуміло, якщо воно буде з ним не узгоджено, тобто воно не буде мати ніякої перспективи…

Поляков: Ну Розенблат, слава Богу, він корупціонер. От. Ну жарт… Насправді, тобто, він нормальний хлопець (сміються). І розуміє, що таке бізнес. Тому я так кажу. Він каже: "в принципі так, питань немає, я готовий підключитися. Ну тут треба і згори, і знизу".



Відповідно до відео, 21 листопада відбулася зустріч "Катерини" з Любонько, під час якої остання зателефонувала Полякову і повідомила про згоду Катерини на його умови. Поляков доручає Любонько отримати у "Катерини" гроші, поділити їх навпіл: половину віддати Розенблату, а з частки Полякова взяти гроші на придбання мобільних телефонів.

Телефонна розмова Либонько та Полякова після зустрічі Любонько з "Катериною", 21 листопада 2016 року

Любонько: Алло, Максиме Анатолійовиче, ну відбулася зустріч з Катею. Все ок.

Поляков: Ага, дивись, я зараз Борю попереджу, поділи навпіл і помічниці віддай.

Любонько: Ну, щодо цього я вам на WhatsApp зателефоную, добре?

Поляков: Так, давай, на WhatsApp набереш мене.

Любонько: І скажіть, щодо телефонів Ви нічого не лишали, так, Антону?

Поляков: Так от зараз же ми з цих…(нерозбірливо)

Любонько: Все, я зрозуміла, добре.

Поляков: Да, давай.



Розмова Любонько та "Катерини" після телефонної розмови Любонько з Поляковим, 21 листопада 2016 року:

Любонько: Бачиш, вони вже хочуть грошей.

Катерина: Ну, так… Хто вони?

Любонько: Він сказав, що мені потрібно брати підписи і віднести йому його частину. Щойно.

Катерина: Розенблату?

Любонько: Так, я кажу – давайте не по телефону, на WhatsApp я вас наберу. Це щоб ти…

Катерина: Добре.



Зустріч Любонько з "Катериною", 22 листопада 2016 року:

(Любонько розмовляє по телефону )

Любонько: Максиме Анатолійовичу?

Поляков: Так-так.

Любонько: Хотіла сказати, що я п‘ять отримала.

Поляков: Не знаю, що таке п‘ять. Набери мене на WhatsApp.

Любонько: Угу.

Поляков: Угу.

Любонько (Катерині): Не любить, коли я по телефону говорю.

Любонько (по телефону): П’ять кілограм…(нерозбірливо). Добре… Угу… Мені Маргарита дзвонила… Угу…Тисяча вісімсот з копійками.



Згідно з відео, того ж дня Любонько з отриманих від Катерини 5 тисяч доларів США, за вказівкою Полякова, використала 1800 доларів на придбання в магазині Royal Service двох мобільних телефонів iPhone 7 для Полякова та його дружини Маргарити.

22 листопада 2016 року законопроекти внесені Розенблатом і Поляковим, були зареєстровані у Верховній Раді.



24 листопада 2016 року, відповідно до відео, відбулася зустріч "Катерини" з народним депутатом Розенблатом.

Під час якої останній підтвердив, що готовий, на прохання Полякова, сприяти у просуванні необхідних для "Катерини" законопроектів, та обізнаний про домовленості щодо розміру його частки від загальної суми неправомірної вигоди. При цьому він звернув увагу "Катерини" на те, що таку суму він отримає лише за початковий етап співпраці.

Після цього Розенблат сказав "Катерині" віддати 7 з половиною тисяч доларів його охоронцю, який і в подальшому буде отримувати усі призначені Розенблату грошові кошти.



Зустрічі Розенблата і Катерини, 24 листопада 2016 року

Розенблат: Тобто, Комітет повністю підконтрольний нам, він у нас, під нашим контролем.

Катерина: Що від нас вимагається?

Розенблат: В принципі, мені там казав цей, що там треба було "заохочення", там казали, що передали вже, але це вже таке. Ну, тобто, я комітету вже роздам, цим депутатам, і нехай вносять вже.

Катерина: Ми ще не передавали.

Розенблат: А, не передавали?

Катерина: Ми чекаємо вашої… Як вам буде зручно – сьогодні, завтра, як це правильно зробити?

Розенблат: Катя, я, зрозумійте правильно, тобто, я просто думав, що Поляков мені це зробить, тому що він мені говорив про це, тому що ви зустрічалися з ним, так?

Катерина: Кажіть, як вам зручно. Можу завтра йому передати.

Розенблат: Не треба вже йому передавати. Передасте мені, але…

Катерина: Може, щось …

Розенблат: Ви мені тільки можете пояснити, дивіться, я, якби, ну, пам’ятаю, він мені просто назвав цифру, грубо кажучи, я, якби, її озвучив хлопцям, за це і все решта. Про яку суму йде мова?

Катерина: Сім з половиною.

Розенблат: Сім з половиною, навпіл, так? Тобто, ви давали п’ятнадцять, там навпіл, так? Добре.

Катерина: Але в нього її не має. Йому віддали частину, а частина вам, я нікому її не …Це правильно чи щось, можливо...?

Розенблат: Ні, все правильно, я так сказав. Катю, мені зрозуміло, я хотів би однозначно, дивіться, два ми вже внесли сьогодні.

Катерина: Так, так, мені надавали фотографію.

Розенблат: А щодо двох правок я сказав, що ми ухвалюємо, тобто ми, щоб не було потім нюансів. Ми повертаємо на друге читання, а їх на Комітеті…Вношу від себе, від себе їх вношу, як автор законопроекту, і на другому читанні ми це зможемо. Якщо я буду їх вносити "з голосу", для того, щоб перед вами просто поставити галочку, Рада не проголосує на нього.

Катерина: Нічого не буде, так?

Розенблат: Ну, я, чого я буду Вас обманювати, розумієте? Це для мене просто принципово, щоб його повернули на друге читання, тоді ми його проголосуємо вже, як треба.

Катерина: Ой, складно у вас, звичайно, з цим всім.

Розенблат: Це не складно, це просто закон, просто така…

Катерина: Ну, так, там мали бути якісь строки, які вже минули.

Розенблат: Звичайно, грудень місяць. Але, послухайте, це не ті гроші, за які ми зараз говоримо. Це просто хлопцям я дав "заохочення", щоб вони на комітеті "не бузили".

Катерина: Скажіть мені, Бориславе, мені зараз повертатися до Вас чи вже…?

Розенблат: Я, якщо Ви хотіли мені передати, там є мій охоронець.

Катерина: Так?

Розенблат: Так, він не питання все це зробить, без питань.

Катерина: Добре.

Розенблат: Але це за правки.

Катерина: Га?

Розенблат: Це за правки.

Катерина: Звісно.



Розенблат: Моджахед. Схожий на Вашого арабського терориста?

Катерина: Ну, якось так… терористів у нас немає…

Розенблат: У Об’єднаних Арабських Еміратах немає терористів?

Катерина: Ні, у нас всі дуже інтелігентні.

Розенблат: (говорить з охоронцем) Розрахувався? Вже розрахувався… Молодець. Він нам потрібен? Так? Потім підійде до тебе ця гарна дівчина, добре?

Ярощук: Що-що?

Розенблат: Дівчина до тебе ця підійде.

Ярощук: Добре.

Розенблат: Так.

Катерина: Сумний моджахед сидить.

Розенблат: Ну, він у мене зі спецпідрозділу Ізраїлю. Всього найкращого.

Катерина: Всього найкращого. Дякую.

Катерина (Ярощуку): Дякую.



Телефонна розмова Любонько та Полякова, 28 листопада 2016 року:

Поляков: Друге: сьогодні ти зустрічаєшся зі своєю арабською подругою. Так? Вона там…

Любонько: Так, вона сказала десь о другій після якраз цієї зустрічі з Денисом.

Поляков: А вона ж його… Ну щоб вона з тобою все закрила.

Любонько: Так, так, так. Я ж вам говорю, десь о другій.

Поляков: Так, це друге.



Відповідно до відео, того ж дня Любонько отримала від Катерини дві з половиною тисячі доларів США.

Любонько: (по телефону) Ок, зараз скидаю.

Катерина: Ну-ну…

Любонько: Ось…А ну ж бо…

Катерина: Тримай.

Любонько: Так. Дякую!

Катерина: Це все, виходить?

Любонько: Все, по-моєму.

Катерина: Ми ж більше нічого не це..

Любонько: Ні.

Як відомо, 6 липня регламентний комітет Ради розглядає подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Максима Полякова (фракція "Народний фронт").

За версією слідства, з метою отримання неправомірної вигоди він із депутатом Бориславом Розенблатом (фракція БПП) внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів "Фуджейра".

Самі депутати звинувачення слідства відкидають.