Холодницький: На моєму столі є ще одне подання на нардепа

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький має на своєму столі ще одне подання на нардепа щодо зняття недоторканності.

Про це Холодницький сказав журналістам у перерві засідання регламентного комітету у справі щодо народного депутата Максима Полякова у четвер.

"Те, що нас критикують, що багато подань - та буде ще більше. Я вам скажу, мені на стіл вчора поклали ще одне подання на ще одного народного депутата. Я зараз його вичитую", - сказав Холодницький.

Як повідомлялося, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданнях 3-7 липня по одному на день розглядатиме питання щодо подань Генпрокуратури на притягнення до відповідальності вказаних народних депутатів.

Комітет вже розглянув подання на Лозового, Дейдея та Довгого. У всіх трьох випадках комітет визнав подання недостатньо обґрунтованими, проте передав їх для подальшого розгляду спікеру ВР Андрію Парубію.

Детальніше про розгляди цих подань читайте у матеріалах "Української правди": "Забуксувати на старті. Як комітет захистив недоторканність Дейдея", "Секретар диявола". Як Луценко ловив та не впіймав Довгого" та "Мощі проти ножів. Як комітет розглядав подання на Лозового".

Олег Твердь, УП



