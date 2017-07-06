До кінця літа може з'явитися подання на Вілкула – Луценко

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Четвер, 6 липня 2017, 16:56

Якщо ГПУ виявить несплату податків нардепом від "Опозиційного блоку" Олександром Вілкулом, то подання на притягнення його до відповідальності відомство зможе подати до кінця літа.

"Була призначена позачергова документальна перевірка його (Вілкула – ред.) податкових справ. Вона встановила розходження між тим, що було сплачено і тим, що потрібно було сплатити", - сказав він.

"В найближчі дні, зразу після отримання документів із Дніпровського ДФС ми зареєструємо провадження і після цього за час літніх канікул парламенту підготуємо всі необхідні матеріали. Якщо дійсно буде встановлено несплата податків, то народний депутат Вілкул буде відповідати як і інші особи", - додав Луценко.

Як відомо, 5 липня в.о. начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук повідомила, що нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на сумму 19,6 млн. грн.

Вілкул у свою чергу назвав піаром таку заяву Томчук.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Вілкул Луганськ прокуратура податки
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