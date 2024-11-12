Що відбувається з проєктом Меморіального комплексу на військовому кладовищі Кривого Рогу?

Це історія про проєкт будівництва Меморіального комплексу оряд з Кривим Рогом, заснований на інформації, отриманій в ході надання правової допомоги дружині загиблого воїна.

В Україні з кожним днем ростуть військові поховання. Національне меморіальне військове кладовище під Києвом – не єдиний великий проєкт будівництва військового меморіалу.

21 серпня 2024 року Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міськради уклав договір закупівлі за будівництво Меморіального комплексу в секторі почесних поховань на частині земельної ділянки, призначеної для розширення кладовища "Центральне" в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

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Очікувані витрати складають 80,8 млн.грн.

4 жовтня 2024 року замовник будівництва опублікував повідомлення, що будівництво військового меморіалу проводитись не буде. Будуть збудовані тільки паркан, каплиця, ритуальний майданчик, центральні флагштоки та замощення площі.

Таке рішення буцімто ухвалено у зв'язку з одержанням письмової незгоди частини сімей загиблих зі встановленням плит на могилах їхніх родичів. На такий крок сім’ї пішли, щоб зупинити будівництво. За версією Департаменту розвитку інфраструктури "відмовників" було 27 осіб, хоча насправді їх було близько ста.

Без їхньої згоди не можна встановлювати могильні плити чи будь-що інше на могили, а отже і закінчити проєкт будівництва.

Минув місяць з моменту оголошення про часткову відмову від від проєкту. Але на сайті держзакупівель "Прозорро" жодних змін у договорі на проведення будівництва не відбулось. Якщо вірити сайту – Криворізька міська рада досі планує будівництво всього комплексу (зокрема і тієї частини, яка буцімто скасована).

Чому ж сім’ї загиблих проти будівництва, запланованого Криворізькою міською радою:

Граніт

Проєкт будівництва передбачає, що кам’яні елементи – могильні плити, лави та інше – будуть вироблені з граніту Токівського родовища. Раніше "Наші гроші" писали, що ціни на граніт, закладені в договор закупівліі, ймовірно завищені.

Важливо, що утримання місць поховання та надання послуг з поховання в Кривому розі покладено на комунальне підприємство "Ритуал сервіс плюс" Криворізької міської ради. Директором підприємства є Васільєв Андрій Альбертович. Йому також належить частка у 6,5% у статутному капіталі підприємства, що видобуває граніт в Токівському родовищі.

Пам’ятник

Проєктом будівництва передбачено встановлення монументу загиблим воїнам на вході. Він не сподобався багатьом родинам загиблих тому, що зроблений з того ж граніту і підозріло схожий на пам’ятник воїнам-афганцям, який вже стоїть в Кривому Розі. Публічних обговорень щодо проєкту не відбувалось.

Творчого конкурсу на створення пам’ятника не проводили.

Представниками родин загиблих зареєстровано декілька заяв-скарг з вимогою на провести творчий конкурс на новий проєкт пам’ятника. За наслідками активних заперечень, виконком повідомив, що на створення нового проєкту пам’ятника буде проведено творчий конкурс (точніше повідомив навіть не виконком – першим про це написав Олександр Вілкул, який не займає жодних офіційних посад, проте часто говорить він імені місцевої влади, пізніше про це ж повідомили місцеві чиновники на нарадах зі сім’ями загиблих).

Ми захотіли дізнатись, які будуть умови конкурсу, хто на нього може податись, та хто буде оцінювати учасників. Але на запит до виконкому Криворізької міськради отримали відповідь, що вони не проводять конкурс, не мають таких повноважень, тому що ідеться про "пам’ятник державного значення" – його має провести Дніпропетровська ОВА.

У відповідь на запит Дніпропетровська ОВА повідомила, що вона не проводить і не планує проводити конкурс на створення пам’ятника для Меморіального комплексу.

Тим часом фундамент під пам’ятник уже закладений, всупереч обіцянкам місцевої влади.

Православні хрести на могилах

Проєктом будівництва (на який теж ніхто творчий конкурс не проводив) передбачено встановлення на могилах загиблих воїнів православних хрестів (за версією замовника, це "козацькі хрести", хоча за формою виглядають саме як православні хрести (прямокутні, а не квадратні). Хоча не всі, поховані на кладовищі, є християнами.

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Відсутність інклюзивності

Проєктом не передбачено умов для відвідування Меморіального комплексу людьми з інвалідністю та обмеженою рухливістю.

Це неприпустимо, враховуючи, що ідеться про місце, яке будуть відвідувати друзі та родичі загиблих.

Розташування могил

В проєкті будівництва, як випливає із оприлюдненої документації конкурсних торгів, не враховується той факт, що вже наявні могили на кладовищі розташовані невпорядковано –на різній відстані одна від одної і в нерівних рядах.

Ексгумація тіл і перепоховання проєктом не передбачені. Проте передбачені красиві симетричні ряди могил.

В такому випадку при будівництві Меморіалу розміщення частини надгробних хрестів не співпаде з реальним розміщенням могил.

Від перших спроб реалізувати проєкт до сьогодні минуло два роки. За цей час місцева влада не змогла відреагувати на жодну з перелічених проблем, сподіваючись їх проігнорувати в кінцевому підсумку.

Умовним "куратором" проєкту будівництва Меморіалу є Олександр Вілкул – син в.о. міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

Рішення виконавчого комітету Криворізької міськради від 02.05.2022, № 263 "Про відведення сектору почесних військових поховань на земельній ділянці, призначеній для розширення кладовища "Центральне" ІІ черга" прийняте за клопотанням Покровсько-Тернівського РТЦК, протоколом №61 від 30.04.2022 наради під керівництвом Голови ради оборони міста Кривого Рогу – начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу (саме так називав себе на той момент Олександр Вілкул. Хоча офіційно такої посади не існує, і повноважень йому ніхто не надавав).

Сподіваємось на те, що процес створення такого важливого для родин загиблих об’єкта стане більш прозорим і дійсно забезпечить збереження історичної пам’яті та повагу до померлих.

Ольга Веретільник

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