У Маріуполі чергуватимуть посилені наряди поліції

З 6 липня поліція Маріуполя і обласного главку переведена на посилений варіант несення служби у зв'язку з музичним фестивалем Music Fest, який пройде на узбережжі Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"У якості підкріплення завтра прибудуть додаткові сили поліції з інших міст Донеччини – загалом 150 правоохоронців. Таким чином для забезпечення публічної безпеки у Маріуполі буде задіяно більше 2000 співробітників. Допомогу надаватимуть військовослужбовці Нацгвардії України", - йдеться в повідомленні.

"Місто взято у захисне кільце. Це означає, що посилено роботу на блокпостах, у самому Маріуполі в рази збільшено кількість піших та автонарядів", - додали в поліції.

Фестиваль буде проходити з 7 по 9 липня.