У РФ кажуть, що поставка в Крим турбін Siemens не порушила режим санкцій

Компанія "Ростех" не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens: обладнання було придбано на вторинному ринку.



Про це повідомляє в п'ятницю російське видання ТАСС, посилаючись на заяву "Ростеха".



Відзначається, що "Технопромекспорт" (входить в держкорпорацію "Ростех"), що будує Сімферопольську і Севастопольську ТЕС в окупованому Росією Криму, не закуповував турбіни для кримських станцій безпосередньо у німецької Siemens.



Як заявляє "Ростех", компанія придбала чотири комплекти газових турбін на вторинному ринку.



Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецької Siemens в обхід санкцій ЄС. У російському представництві Siemens факт поставки спростували.