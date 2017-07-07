У РФ кажуть, що поставка в Крим турбін Siemens не порушила режим санкцій

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П'ятниця, 7 липня 2017, 08:48

Компанія "Ростех" не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens: обладнання було придбано на вторинному ринку.

Про це повідомляє в п'ятницю російське видання ТАСС, посилаючись на заяву "Ростеха".

Відзначається, що "Технопромекспорт" (входить в держкорпорацію "Ростех"), що будує Сімферопольську і Севастопольську ТЕС в окупованому Росією Криму, не закуповував турбіни для кримських станцій безпосередньо у німецької Siemens.

Як заявляє "Ростех", компанія придбала чотири комплекти газових турбін на вторинному ринку.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецької Siemens в обхід санкцій ЄС. У російському представництві Siemens факт поставки спростували.

Теми: санкції Росія
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