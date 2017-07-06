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У Siemens заявили, що не відправляли свої турбіни до Криму

Четвер, 6 липня 2017, 16:31

Німецький концерн Siemens запевняє, що його турбіни не могли потрапити в Крим, а до санкцій ЄС він ставиться дуже відповідально.

Про це йдеться в заяві прес-служби компанії.

"У нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинах, були доставлені до Криму", - заявили там.

Також в Siemens заперечують, що будь-коли укладали контракт з ВАТ "Технопромекспорт" на поставку обладнання для будівництва електростанцій в Криму.

"Компанія Siemens завжди веде свій бізнес у політико-правових рамках. Тож Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися їх положень", - запевнили там.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито порушення режиму санкцій і поставку в окупований Крим німецьких турбін Siemens.

5 липня інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела розповсюдило інформацію, що Росія направила до Криму газові турбіни німецького концерну Siemens, незважаючи на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримскандалЄвропасанкції
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