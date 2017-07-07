Путін відправив у відставку ядерного генерала

3437 переглядів
П'ятниця, 7 липня 2017, 09:20

Президент Росії Володимир Путін закритим указом звільнив із займаної посади і з військової служби начальника 12-го головного управління Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Сича.

Про це пише 7 липня російське видання "Коммерсант".

Відзначається, що відставка відбулася на прохання генерала, який послався на проблеми зі здоров'ям.

 
Сич послався на проблеми зі здоров'ям

Тимчасово виконуючим обов'язки глави ГУМО призначено заступника Сича – генерал-майора Ігоря Колесникова.

Як відомо, 12-й главк відповідає в Міноборони РФ за зберігання, обслуговування і підготовку до бойового застосування всіх ядерних боєприпасів.

Юрій Сич був переведений на роботу в ГУМО в грудні 2010 року, до цього він очолював Управління державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою Міноборони РФ.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У РФ кажуть, що поставка в Крим турбін Siemens не порушила режим санкцій 7 липня 2017, 08:48
ЗМІ: У США знаходяться 150 російських розвідників 7 липня 2017, 07:41
Адвокат: "Українського диверсанта" Панова в СІЗО з'їдають клопи 7 липня 2017, 02:58
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 7 липня. Єдина помилка Ющенка та народження антикризової коаліції
Доба в АТО: 25 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув
Трамп і Меркель обговорили реалізацію Мінських угод
ЗМІ: Рекламу у "Борисполі" віддали фірмі, пов’язаній із Березенком і Кононенком
Усі новини
Музика липня

Кращі концерти місяця

Етикет

Шорти vs опера: 10 базових правил поведінки в театрі