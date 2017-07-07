Siemens обіцяє не допустити використання обладнання в окупованому Криму

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П'ятниця, 7 липня 2017, 11:19

Німецька компанія Siemens обіцяє не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє в п'ятницю агентство Reuters, посилаючись на заяву компанії.

"У нас немає достовірних даних про фактичні поставки наших турбін в Крим. Однак ми серйозно ставимося до цих чуток і впровадили команду цільової групи для розслідування цього питання", – йдеться в заяві Siemens.

"Siemens вжила всіх можливих юридичних заходів і вживатиме оперативні заходи, щоб запобігти незаконному використанню обладнання. Наприклад, вона не буде здійснювати будь-які поставки або послуги для установки, введення в експлуатацію або гарантії. Ми будемо продовжувати в повній мірі співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами", – запевнили в компанії.

Як відомо, напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецької Siemens в обхід санкцій ЄС. У російському представництві Siemens факт поставки спростували.

У свою чергу компанія "Ростех" заявила, що не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens, а придбала обладнання на вторинному ринку.

Теми: Крим санкції Росія
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