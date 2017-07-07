У РФ кажуть, що поставка в Крим турбін Siemens не порушила режим санкцій

Компанія "Ростех" не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens: обладнання було придбано на вторинному ринку.



Про це повідомляє в п'ятницю російське видання ТАСС, посилаючись на заяву "Ростеха".



Відзначається, що "Технопромекспорт" (входить в держкорпорацію "Ростех"), що будує Сімферопольську і Севастопольську ТЕС в окупованому Росією Криму, не закуповував турбіни для кримських станцій безпосередньо у німецької Siemens.



Як заявляє "Ростех", компанія придбала чотири комплекти газових турбін на вторинному ринку.



Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецької Siemens в обхід санкцій ЄС. У російському представництві Siemens факт поставки спростували.

Відзначається, що на кримських ТЕС планувалося ставити турбіни, зроблені за технологією Siemens, але в кінці 2016 року компанія блокувала поставки через санкції.



У лютому 2017 року глава "Ростеха" Сергій Чемезов говорив, що держкорпорація завершує переговори з Іраном про постачання турбін для ТЕС в Криму. Однак, згідно із заявою компанії, домовитися так і не вдалося.



"У поточних обставинах "Технопромекспорт" був змушений придбати чотири комплекти газотурбінних установок із вторинного ринку", - йдеться у повідомленні держкорпорації.