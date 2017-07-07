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У РФ кажуть, що поставка в Крим турбін Siemens не порушила режим санкцій

П'ятниця, 7 липня 2017, 08:48

Компанія "Ростех" не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens: обладнання було придбано на вторинному ринку.

Про це повідомляє в п'ятницю російське видання ТАСС, посилаючись на заяву "Ростеха".

Відзначається, що "Технопромекспорт" (входить в держкорпорацію "Ростех"), що будує Сімферопольську і Севастопольську ТЕС в окупованому Росією Криму, не закуповував турбіни для кримських станцій безпосередньо у німецької Siemens.

Як заявляє "Ростех", компанія придбала чотири комплекти газових турбін на вторинному ринку.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецької Siemens в обхід санкцій ЄС. У російському представництві Siemens факт поставки спростували.

Відзначається, що на кримських ТЕС планувалося ставити турбіни, зроблені за технологією Siemens, але в кінці 2016 року компанія блокувала поставки через санкції.

У лютому 2017 року глава "Ростеха" Сергій Чемезов говорив, що держкорпорація завершує переговори з Іраном про постачання турбін для ТЕС в Криму. Однак, згідно із заявою компанії, домовитися так і не вдалося.

поточних обставинах "Технопромекспорт" був змушений придбати чотири комплекти газотурбінних установок із вторинного ринку", - йдеться у повідомленні держкорпорації.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосія
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