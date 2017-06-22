Розенблату загрожує до 12 років тюрми – текст подання

Стаття, за якою народного депутата від БПП Борислава Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

Про це йдеться у поданні САП до Верховної Ради з проханням надати дозвіл на затримання нардепа, текст якого є в розпорядженні "Української правди".

Згідно з документом, Розенблат звинувачується в тому, що отримав хабар у розмірі 200 тисяч доларів від людини на прізвище Сивоконь К.С. для себе та ще трьох осіб. За ці гроші він повинен був вплинути на рішення посадових осіб Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

ГПУ каже, що зібрала 31 доказ, який доводить корупційну діяльність депутата.

"Зібрані щодо Розенблата Б.С. докази дають достатньо підстав підозрювати його у вчиненні особливо тяжкого кримінального злочину, за який законом передбачено позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна", - йдеться в поданні.

Серед найцікавіших доказів, що зібрало слідство, аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з іншими учасниками злочинної схеми. На кількох записах йдеться про підписання законопроектів 5436 і 5437. Як відомо, ці законодавчі ініціативи пропонують внести зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, що ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Також доказами слугують декілька протоколів, які засвідчують отримання Розенблатом хабарів за пособництва таких собі Ярощука Б.В. та Адобаша В.В.

З огляду на вищезазначене Спеціалізована антикорупційна прокуратура за підтримки Генеральної прокуратури просить Верховну Раду дати дозвіл на затримання депутата і попереджає, що відносно Розенблата в подальшому може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"В органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча народного депутата України Розенблата Б.С. з метою ухилення від кримінальної відповідальності", - йдеться в документі.

Під текстом подання стоять підписи голови САП Назара Холодницького і генпрокурора Юрія Луценко.

Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.



19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.



До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.

Самі нардепи заперечують причетність до злочину.

Євген Кізілов, УП