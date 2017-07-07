В комітеті показали фільм про масштабну корупцію Розенблата
Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання народного депутата з фракції БПП Борислава Розенблата.
Фільм показували під час засідання регламентного комітету у п’ятницю.
Зокрема з фільму видно, як агент НАБУ "Катерина" декілька разів зустрічалася з депутатом Розенблатом починаючи з грудня 2016 року по червень 2017 року в різних ресторанах Києва.
На цих зустрічах депутат розповідав про можливість впливати на рішення Житомирської обласної ради, суди, прокуратуру та посадових осіб в Держгеокадастрі.
"Мені треба хоча б 16,5 і 85 тисяч - це десь 20-ка доларів. Там не все просто", - говорив він на зустрічі 14 грудня 2016 року.
На зустрічі 4 квітня 2017 грудня Розенблат зізнається у можливості підкупу судів та прокуратури у Житомирі.
"За допомогою твої грошей я вирішу питання з прокуратурою і судом. Сьогодні документи передали в суд. Є звернення громадської організації. Ще 6 грудня Житомирська облрада подасть в суд, ми їх прижмемо", - говорив нардеп.
В різні періоди агент передавала йому 6 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Ці гроші він не брав у власні руки, натомість просив виходити з його охоронцями, де вони перераховували кошти.
"Катя, мені негайно отрібні 30 тисяч доларів", - звертався нардеп до агента "Катерини" 24 квітня, на що вона сказала, що в неї є лише 6 тисяч доларів.
"Як, так мало?", - здивувався Розенблат.
Під час окремих зустрічей народний депутат пропонував агенту НАБУ закуповувати для її фірми нелегальний бурштин під виглядом польського бурштину.
Крім того він пропонував їй зареєструвати офшорну фірму в Арабських Еміратах.
"Треба десь 200 тисяч доларів, грубо кажучи 250… Все залежить від того, скільки гектарів ми купимо. 20 тисяч - це облрада, купимо пару голосів. Десь 50 тисяч - це Геокадастр", - говорив Розенблат на зустрічі 8 червня.
Що цікаво, 19 червня в ресторані "Три виделки" детективи НАБУ вилучили 100 кілограм бурштина.
Як відомо, у п'ятницю на регламентному комітеті Верховної Ради розглядається подання ГПУ на депутата від БПП Борислава Розенблата.
Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.
До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.
Стаття, за якою народного депутата від БПП Борислава Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.
Більше про звинувачення ГПУ читайте у статті.
Роман Кравець, УП
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