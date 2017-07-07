Порошенко привітав призначення спецпредставника США

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П'ятниця, 7 липня 2017, 17:38

Президент Петро Порошенко привітав  призначення Курта Вокера Спеціальним представником США з питань України.

Так він у своєму твіттері прокоментував рішення держсекретаря Рекса Тіллерсона.

"Вітаю рішення Адміністрації США про призначення Курта Вокера Спеціальним представником з питань України", - написав він.

Раніше у п'ятницю Держдепартамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

"Вокер координуватиме всі зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту, який розпочався, коли Росія вторглася в Крим, а пізніше і в східну Україну" - заявив речник Держдепу Хаммонд.

З російського боку виступає помічник президента РФ Путіна Владислав Сурков. Крім того, Сурков визначає внутрішню і кадрову політику ОРДЛО.

Українська правда

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