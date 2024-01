США призначили переговорника з Росією щодо України

Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Про це у своєму Твіттері написав журналіст Крістофер Міллер.

Також про це повідомляє Reuters з посиланням на акредитовані медіа, які цитують представника Держдепу, радника держсекратаря Роберта Хаммонда.

Can now confirm, Kurt Volker, former US ambassador to @NATO, appointed by Secretary Tillerson to be US special enjoy to #Ukraine. https://t.co/5AXKVbI11e