Трамп на зустрічі з Путіним порушував тему втручання РФ у вибори в США

301 перегляд
П'ятниця, 7 липня 2017, 23:42

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з російським коллегою Володимиром Путіним неодноразово піднімав питання втручання Росії у вибори в США.

Про це після зустрічі президентів повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає The New York Times.

За його словами, Трамп декілька разів натиснув на Путіна з цього приводу.

"Він почав з того, що підняв питання занепокоєності американського народу втручанням Росії у вибори 2016 року. Він натиснув на нього більше, ніж один раз" - сказав Тіллерсон.

Видання наголошує на важливості цього моменту, оскільки досі Трамп ставив під сумнів масштаб втручання.

Путін при цьому, як зазначив держсекретар, заперечував втручання Росії. Варто зазначити, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

За  словами Тіллерсона, представники США продовжать обговорення рамкової угоди з Путіним задля уникнення подібних дій у майбутньому.

Як повідомлялося, зустріч Трампа і Путіна в Гамбурзі тривала понад дві години.

Європейська правда

Теми: Трамп Путін США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп склав іспит з історії: що він пообіцяв союзникам перед розмовою з Путіним 7 липня 2017, 11:52
У кімнаті в ході переговорів Трампа і Путіна будуть знаходитися 6 осіб 7 липня 2017, 05:34
Меркель заявила, що не виступатиме посередником між Трампом і Путіним 7 липня 2017, 03:36
powered by lun.ua
Головні новини
Аваков: Україна готова надати Італії всі документи щодо Марківа
СЦКК про вибухи у Луганську: Бойовики можуть продовжити провокації
Порошенко підписав указ про призов до Нацгвардії
Голова ВСУ, який хвалив "диктаторські" закони, може знову отримати посаду
Усі новини
Інтерв'ю

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з музикантами

Карта пляжів

МОЗ попереджає, де не можна купатися