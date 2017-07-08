Двох посадовців Укрзалізниці арештували з правом застави

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Субота, 8 липня 2017, 10:48

Печерський райсуд Києва взяв під варту з можливістю застави двох посадовців "Укрзалізниці", затриманих за корупційний злочин.

Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook, за підсумками майже 10-годинного судового засідання начальнику земельного Департаменту "Укразалізниці" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою у виді застави в сумі 3,8 млн гривень.

Його спільнику - заступнику юридичного департаменту Укрзалізниці - тримання під вартою на такий саме строк із можливістю застави у 3,2 млн гривень.

Крім того, обох підозрюваних відсторонено від посад.

Як повідомлялося, двоє посадовців "Укрзалізниці" були затримані 6 липня за підозрою у прийнятті пропозиції від директора комерційного підприємства за сприяння укладанню договору оренди 9 га землі.

"За вимагання хабара в 150 тисяч доларів затримано начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів А. Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту О. Ященка", - повідомляв генпрокурор Юрій Луценко.

Українська правда

Теми: залізниця суд прокуратура
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