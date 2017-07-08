Меркель, Макрон і Путін підкреслили важливість припинення вогню на Донбасі

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Субота, 8 липня 2017, 11:40
Макрон, Путін, Меркель
прес-служба Кремля

Лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.

Про це повідомив представник німецького уряду за результатами переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції Еммануеля Макрона і РФ Володимира Путіна, передає Reuters.

Водночас прес-служба Кремля повідомила, що в ході робочого сніданку Путіна, Меркель і Макрона "обговорювалася ситуація в Україні та шляхи її врегулювання".

 
Фото прес-служби Кремля

З російського боку в зустрічі взяли участь помічник президента Юрій Ушаков і заступник керівника Адміністрації президента - прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

 
Фото прес-служби Кремля

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів Німеччини, Франції та Росії розпочалася в суботу в Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом.

Українська правда

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