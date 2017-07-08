Меркель, Макрон і Путін підкреслили важливість припинення вогню на Донбасі
Лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.
Про це повідомив представник німецького уряду за результатами переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції Еммануеля Макрона і РФ Володимира Путіна, передає Reuters.
Водночас прес-служба Кремля повідомила, що в ході робочого сніданку Путіна, Меркель і Макрона "обговорювалася ситуація в Україні та шляхи її врегулювання".
З російського боку в зустрічі взяли участь помічник президента Юрій Ушаков і заступник керівника Адміністрації президента - прес-секретар президента Дмитро Пєсков.
Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів Німеччини, Франції та Росії розпочалася в суботу в Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом.
Українська правда
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