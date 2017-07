Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва.

Welcome to #Kyiv Secretary Tillerson! pic.twitter.com/vmg0KtNWJy

Про це повідомив у Twitter речник посольства США в Україні Джефф Енісмен.

Як повідомлялося, у неділю запланована зустріч держсекретаря США з президентом Петром Порошенком.

SecState Tillerson receives a traditional greeting of bread and salt as he arrives at Kyiv's Borispil Airport. 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/ewgHys8u46