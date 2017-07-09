Гройсман - генсеку ООН: треба збільшити розмір гуманітарної допомоги

Прем'єр Володимир Гройсман виступає за збільшення гуманітарної допомоги Україні з боку ООН і впровадження нових механізмів вирішення проблем.

Про це він заявив в ході зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Києві в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас достатньо високий рівень нашої взаємодії в гуманітарних питаннях, ми високо цінуємо гуманітарну допомогу. Можливо, нам необхідно підняти питання того, як збільшити розміри цієї допомоги або впровадити нові механізми вирішення проблем, які у нас виникають", - сказав Гройсман.

Прем'єр підкреслив, що наявні в Україні гуманітарні проблеми викликані неповагою РФ до міжнародного права та її агресією.

"Ми з вами вирішуємо гуманітарні проблеми саме тому, що Росія вирішила не дотримуватися ніяких правил, не поважати суверенітет і розв'язати війну проти демократичного світу, зокрема, проти України", - сказав глава українського уряду.

Гройсман нагадав, що через агресію РФ 1,7 млн ​​жителів України стали вимушеними переселенцями.

У свою чергу, Гутерріш заявив, що ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готова допомогти в проведенні реформ.

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку гуманітарних програм, щоб полегшити життя вимушеним переселенцям - ви згадали про 1,7 млн ​​переселенців - а також тим, хто проживає поблизу лінії зіткнення і зони, де йдуть бойові дії, а також повну підтримку уряду в питанні проведення реформ", - сказав він.

За словами генсека ООН, бої на території України все ще тривають, і ООН закликає до їхнього припинення в рамках останніх домовленостей.

Він також зазначив, що з уважно стежив за Конференцією з питань реформ в Україні, яка пройшла в четвер у Лондоні, і заявляє про готовність ООН продовжувати допомогу Україні для реалізації амбітної програми реформ в державі.