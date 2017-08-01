Путін "пробачив" кримчанам борги перед українськими банками

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Вівторок, 1 серпня 2017, 01:12

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє жителям анексованого Росією Криму не платити борги перед українськими банками.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Путіна, передають Українські новини.

Путін підписав закон "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації та про визнання такими, що втратили силу окремих положень законодавчих актів Російської Федерації".

Тепер буде діяти норма про відмову позичальника від взаємодії з особою, яка має підстави вимагати погашення заборгованості.

Також позичальник може звернутися до Фонду захисту вкладників, який уповноважений реструктурувати заборгованості позичальника.

Як повідомлялося, Держдума Російської Федерації затвердила закон про уточнення правил погашення заборгованості перед українськими банками позичальниками, які проживають в анексованому Криму.

Передбачається, що закон дозволить обнуляти кредити до 5 мільйонів рублів, взяті в українських банках юридичними й фізичними особами.

Теми: Крим анексія Росія
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