Тепер кримчанам зможуть списувати борги перед банками України

Держдума Російської Федерації остаточно затвердила закон про уточнення правил погашення заборгованості перед українськими банками позичальниками, які проживають в анексованому Криму.



На засіданні 19 липня російські депутати прийняли його в третьому читанні, повідомляє "РИА Новости".



Глава думського комітету з фінансового ринку Анатолій Аксаков раніше пояснював, що законопроект внесли, оскільки у Криму "колектори" перекупили борги у банків України і "почали тероризувати місцеве населення і підприємства".



Закон наділяє позичальника правом звернутися до Фонду захисту вкладників (ФЗВ), заснованого Агентством зі страхування вкладів, щоб не взаємодіяти з колектором безпосередньо.



Фонд зобов'язаний поінформувати колектора про наявність такого звернення, після чого колектор повинен усю взаємодію з позичальником здійснювати вже через ФЗВ. При цьому колектор теж зобов'язаний звернутися до ФЗВ і з'ясувати, чи є звернення від позичальника, щоб усі взаємини йшли через фонд.



Навіть якщо звернення від позичальника не було, фонд після звернення колектора інформує позичальника, що він має право всі взаємини з кредитором вести через фонд.



Позичальник також має право попросити про реструктуризацію боргу. Наглядова рада ФЗВ може прийняти рішення аж до списання боргу, якщо для цього є підстави.



Усі процедури щодо взаємин фонду і позичальників будуть визначатися на рівні Криму і Севастополя.



Для здійснення діяльності фонду Агентство зі страхування вкладів має перерахувати йому 1,5 мільярда рублів.



До складу наглядової ради ФЗВ увійдуть 6 членів: чотири представники Криму, один представник Севастополя і виконавчий директор фонду.



Ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов раніше зазначав, що закон дозволить обнуляти кредити до 5 мільйонів рублів, взяті в українських банках юридичними й фізичними особами.



Таким чином, усі виконавчі провадження щодо кримських позичальників, чиї кредити не перевищують цієї суми, буде припинено, а всі арешти мають бути зняті впродовж 90 днів.



Аксаков зазначав, що закон стосується і тих юридичних осіб, які мають заборгованість від 5 мільйонів рублів і вище. Вони також можуть перейти у взаємини з фондом.



Член Ради Федерації Ольга Ковітіді заявляла, що законопроект передбачає й інші преференції для кримчан. Так, у разі погашення 50% боргу решта 50% списуються, а при погашенні 40% боргу списується 20%.