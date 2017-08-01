Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми

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Вівторок, 1 серпня 2017, 07:37

Минула доба у зоні АТО вчергове завершилась збільшенням активності російсько-терористичних угруповань. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші. На більшість обстрілів з боку бойовиків сили АТО відповідали вогнем із зброї не забороненої Мінськими домовленостями, однак один український військовий був поранений, четверо отримали бойові травми.

Так, на Луганському напрямку після 18 години, бойовики з різних напрямків 5 разів били з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Кримського.

На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігалась в районі Авдіївки. Вже увечері, злочинці тричі застосували гранатомети і великокаліберні кулемети.  Тут українські бійці 8 разів відкривали вогонь у відповідь. 

На Маріупольському напрямку ворог бив з гранатометів по укріпленнях сил АТО на підступах до Павлополя та Широкиного.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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